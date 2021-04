Vaccini covid: in Piemonte aumentano le dosi inoculate, oggi quasi 22 mila. Cirio: “Record”

PIEMONTE – Sono 21.974 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 17.30). A 5.474 è stata somministrata la seconda dose. 11.848 gli over 80 e 5.019 i settantenni (di cui 2.017 vaccinati dai propri medici di famiglia). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 935.899 dosi (di cui 334.889 come seconde), corrispondenti al 75,5% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte. “Oggi record di vaccinazioni” ha detto il Governatore Alberto Cirio “lavoriamo senza sosta all’obiettivo di 30 mila e, se ci verranno garantire le dosi, siamo pronti a raggiungerlo al più presto”.