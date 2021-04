AstraZeneca, Presidente Consiglio Superiore Sanità: “Raccomandiamo uso oltre i 60 anni”

ITALIA – Dopo il parere dell’Ema di questo pomeriggio, sul vaccino AstraZeneca ora è intervenuto anche il Consiglio Superiore di Sanità. Durante un vertice tra Governo e Regioni, il presidente Franco Locatelli, che ricopre la funzione anche di coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha sottolineato che “considerando i dati sulla letalità (con coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l’idea anche per Italia è di raccomandare l’uso preferenziale oltre i 60 anni. Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose“ ha rimarcato il professor Locatelli, come riportato da Ansa.