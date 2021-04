RADIOGOLD – Torna la trasmissione POP-AL dalle 12 alle 14 su RadioGold, l’appuntamento condotto da Stefano Venneri che racconta tutto il bello di Alessandria. Oggi visita al quartiere Orti per parlare con Umberto Bellingeri degli spazi per coltivare destinati agli alessandrini. A seguire andremo nella pasticceria Bonadeo con Cristina Valdata, dell’omonima agenzia viaggi, che ha organizzato un tour dolcissimo in città per far conoscere i migliori prodotti di Alessandria.

Stefano Venneri vi porterà poi in Pista per scoprire come rendere ancora più bello il quartiere e assaggiare i piatti della creperia Crepes l’Avarizia. Da non perdere infine l’intervista a Ernesto Pilotti, pallavolista dell’Alessandria Volley Club. Con lui parleremo della storia della pallavolo alessandrina degli anni 60-70.