Il cambio di colore del Piemonte legato alla situazione di ospedali e contagi

PIEMONTE – Cambio di colore in vista per l’Italia dopo il lockdown di Pasqua. Venerdì 8 aprile 2021, come ormai da consuetudine, il ministro Roberto Speranza firmerà le ordinanze per il cambio di fascia. Molte le regioni chiamate a passare in arancione dopo le festività. Ricordiamo che la zona gialla è attualmente sospesa sino al 30 aprile 2021. A passare in una fascia di rischio minore potrebbero essere Lombardia, Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Ma a sperare è anche il Piemonte.

Il punto più incombente relativo al passaggio per la nostra regione da rosso ad arancione è legato sicuramente alla situazione degli ospedali. Il numero dei ricoverati in terapia intensivo rimane sempre piuttosto alto, superiore alle 350 unità, anche se ieri ha visto un decremento importante (-17). A preoccupare anche l’occupazione dei posti negli altri reparti con attualmente 3.889 pazienti, +7 rispetto al giorno prima. Si tratta del 59% dei posti letto di terapia intensiva occupato da pazienti positivi al Covid. In provincia di Alessandria sono 33 i pazienti ospitati attualmente in terapia intensiva. A zero, attualmente, solo l’ospedale di Novi Ligure.

Anche il numero dei contagi, sceso drasticamente nel periodo di Pasqua ma anche a fronte di un numero esiguo di tamponi effettuati, è ancora piuttosto elevato seppur in attenuazione rispetto a due settimane fa. Il Piemonte non è ancora sceso sotto la soglia limite dei 250 contagi ogni 100 mila abitanti. Un passaggio che potrebbe avvenire però già a partire dalla prossima settimana. Decisamente meglio l’indice Rt da tempo inferiore alla soglia di guardia di uno. Attualmente l’Rt si attesta di poco al di sopra di 0.90 in costante, ma lenta, discesa.