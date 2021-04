Vaccini, ordinanza Commissario Figliuolo: “Priorità a over 80 e persone fragili”

ITALIA – Giovedì il premier Draghi aveva parlato in conferenza stampa di una nuova ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid sul fronte vaccini. Questo venerdì è stata ufficializzata: il Generale Francesco Paolo Figliuolo ha ribadito le priorità della campagna vaccinale: somministrare le dosi agli over 80 e ai soggetti fragili. Come ha riportato Ansa “le categorie di priorità indicate dal Ministero della Salute permangono ma vengono temperate con il criterio dell’età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà”.

Questo l’ordine di priorità:

persone di età superiore agli 80 anni;

persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni, familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari;

persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni

persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

“Parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del Covid-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. A seguire, sono vaccinate le altre categorie considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche secondo l’ordine indicato. Le persone, che hanno già ricevuto una prima somministrazione, potranno completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino” evidenzia l’ordinanza.