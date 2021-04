Il virus libera la passione: la storia di Alessandro “Dinaz” diventato fumettista con la pandemia

ALESSANDRIA – Il covid può anche regalare nuove occasioni e far tornare talenti. La provincia di Alessandria ha infatti ritrovato e scoperto un fumettista. Si chiama Alessandro Di Natale, fino a poco tempo fa impegnato a viaggiare con la sua attività di vendita di prodotti artigianali nei mercati del mondo.

La pandemia però ha bloccato il lavoro e così Alessandro ha focalizzato la sua attività sul disegno. “È nata così l’idea del blog, delle storie a fumetti oltre a diversi progetti in ballo“, ovviamente frutto di anni di studio contesi al lavoro quotidiano. Lo stop forzato non ha demoralizzato Alessandro che si è messo al lavoro. A 38 anni il virus ha permesso al suo personaggio di uscire una volta per tutte e di vivere una vita parallela che ora merita di essere scoperta. La fantasia ha infatti dato vita a Dinaz, il protagonista delle tavole che potete leggere sul sito dinaz.it. “Un personaggio che racconta mie storie di vita, più o meno reali – ha spiegato – trasportate nel mio mondo con tutte le sfighe e fortune“.

Dinaz è stato liberato dalla matita di Alessandro dopo due anni di scuola internazionale di Comics a Torino e studi bloccati per la necessità di far fronte alle spese quotidiane. “Ho fatto un percorso al contrario: molti infatti iniziano a disegnare presto e poi hanno poco da raccontare, invece io ho molte cose da dire ma ho cominciato tardi a usare le matite“.

Alessandro in effetti di cose da raccontare ne ha molte. Nato ad Alessandria, poi cittadino del mondo, dopo tanto tempo ha saputo in pochi giorni scrivere una storia per tutti i lettori di RadioGold capace di riassumere le caratteristiche degli alessandrini. Segno che il passato non si dimentica e meno che mai quella ironia beffarda che veste quanti nascono nel triangolo industriale tra nebbia, bagna cauda, buon vino e scaltrezza.

Alessandro Di Natale proporrà sul nostro sito diversi lavori ma molti altri sono a disposizione sul suo blog, fucina anche per altri talenti del fumetto che vogliono dare nuovo colore a un mondo che per ora è in bianco e nero. Ma ha ancora molto da mostrare come ci spiegherà Dinaz.