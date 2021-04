Università Piemonte Orientale: da lunedì lezioni in presenza al 50%. Ecco le nuove linee guida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università ha approvato le nuove linee guida che regolano le attività universitarie. Saranno in vigore da lunedì 19 aprile fino al termine del secondo semestre dell’anno accademico 2021/2022, fatti salvi diversi ulteriori provvedimenti governativi o regionali. Di seguito elenchiamo le disposizioni del Rettore dell’Università Piemonte Orientale professor Gian Carlo Avanzi, adottate nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza:

– Le lezioni riprendono in presenza fino a un massimo del 50% dell’occupazione dei posti disponibili in aula per gli studenti di tutti gli anni (prenotazione attraverso l’app Upofrequency o il portale Upo Planner). I docenti tengono lezione in aula; le lezioni sono contestualmente trasmesse in diretta streaming o messe a disposizione in remoto;

– Gli esami scritti e orali si tengono in presenza. Sono garantiti gli esami a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerli in presenza;

– Gli esami di laurea si svolgono in presenza. Sono garantiti gli esami di laurea a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerli in presenza;

– Le proclamazioni delle lauree e dei diplomi si svolgono in presenza;

– Le attività di laboratorio, didattiche o di ricerca (comprese tesi e dottorati), le attività esperienziali, i lettorati, le attività di sviluppo di prototipi e di sistemi sperimentali si svolgono in presenza;

– Le attività formative dei medici in formazione specialistica e dei tirocinanti delle professioni sanitarie si svolgono in presenza;

– I tirocini e gli stage interni alle strutture universitarie si svolgono in presenza;

– I tirocini e gli stage di studenti e laureati esterni all’Ateneo si svolgono in presenza nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza attuati dagli enti ospitanti il tirocinante o il laureato;

– I servizi bibliotecari sono erogati in presenza per le attività di consultazione e di prestito;

– Le sale studio sono aperte;

– Il ricevimento degli studenti avviene in presenza, previa prenotazione;

– Le attività relative ai corsi di master e di perfezionamento si svolgono in presenza; se sono già state programmate, in fase di istituzione del corso, tramite erogazione da remoto, possono proseguire secondo questa modalità.