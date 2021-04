Il Piemonte rinnova l’accordo con i farmacisti per somministrare i vaccini a vettore Rna virale

TORINO – Il Piemonte ha rinnovato l’impegno per i prossimi mesi con i farmacisti per la somministrazione dei vaccini a vettore Rna virale. È quanto emerso questa mattina in assessorato nell’incontro tra l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ed i rappresentanti di Federfarma, Massimo Mana, e di Assofarm, Mario Corrado, per definire gli ulteriori passaggi della campagna di vaccinazione.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti per la vaccinazione di massa”, ha affermato l’assessore Luigi Genesio Icardi. Il titolare della Sanità piemontese ha poi aggiunto: “Con i rappresentanti di Fedefarma, di Assofarm abbiamo definito il percorso che consentirà ai farmacisti di somministrare anche i vaccini come Pfizer e Moderna (a vettore Rna virale), non appena avranno ultimato il corso di formazione. Ovviamente, come ribadito nel corso della visita in Piemonte del Commissario straordinario generale Figliuolo, la condizione essenziale è che vi sia la certezza dell’arrivo delle dosi di vaccino necessarie per proseguire la campagna vaccinale ed immunizzare la popolazione”.

Parole a cui fanno seguito quelle di Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte e Mario Corrado, presidente Assofarm Piemonte: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte e i farmacisti si stanno preparando e formando per vaccinare in piena sicurezza in farmacia certi di poter positivamente ed efficacemente incidere sulla campagna vaccinale e quindi sulla salute dei cittadini e contribuire alla ripresa del nostro paese. Siamo inoltre pronti a vaccinare con qualsiasi vaccino ci sarà reso disponibile, riuscendo a gestire, grazie alla rete logistica specializzata, anche i vaccini mRNA“.