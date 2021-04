Pass per spostamenti tra regioni: che cosa sono e come dovrebbero funzionare

ROMA – Dal 26 aprile il nuovo Decreto porterà l’Italia ad aprirsi gradualmente. Tra le novità anche la possibilità di spostarsi tra le regioni. Ma per chi pensa dall’oggi al domani di prendere l’auto e passare dal Piemonte alla Liguria si sbaglia in pieno. Questo perché il Governo ha annunciato l’introduzione di un pass per consentire di spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa. In settimana è attesa una riunione per decidere tempistiche, modalità e attuazione di questa nuova regola. La data per gli spostamenti tra regioni non in fascia gialla, in attesa di ufficialità, potrebbe essere maggio. Proviamo a fare chiarezza sulle possibili norme che verranno introdotte.

Per raggiungere regioni che si trovano in fascia di rischio arancione o rossa bisognerà quasi certamente avere requisiti specifici: tra questi aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid-19 oppure presentare un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. A oggi sono tre le ipotesi che riguardano il lasciapassare. La prima è quella che consente lo spostamento a chi presenta un certificato della Asl o una autocertificazione che attesti i requisiti richiesti. La seconda è ricorrere al tesserino sanitario dove verranno caricati i dati sopracitati. La terza ipotesi è realizzare una tessera digitale, anche se quest’ultima soluzione pare troppo laboriosa e lunga.