Polfer di Alessandria rintraccia giovane scomparso da comunità di Verona

ALESSANDRIA – La Polizia ferroviaria di Alessandria, nell’ambito dei consueti controlli degli scali ferroviari, ha rintracciato un giovane somalo che si aggirava in stato confusionale nell’atrio della stazione del capoluogo. Il ragazzo, in base alle verifiche, era scomparso dalla comunità di accoglienza della provincia di Verona in cui viveva. I poliziotti hanno così provveduto ad affidarlo temporaneamente a una Comunità della provincia prima del rientro in Veneto.

L’operazione si inserisce nelle attività complessive della Polfer Piemonte e Valle d’Aosta che ha prodotto 15 indagati, 4.936 persone controllate, di cui 1.225 persone con precedenti. In tutto sono state 265 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 11 in abiti civili per attività antiborseggio. 83 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 205 treni presenziati. 29 i servizi lungo linea e 69 di ordine pubblico.