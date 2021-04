Figliuolo detta la linea alle Regioni sui vaccini: quanti ne deve fare al giorno il Piemonte

ALESSANDRIA – Raggiungere le 500 mila vaccinazioni al giorno contro il Covid-19. Questo l’obiettivo che si è prefissato il generale Francesco Paolo Figliuolo per portare l’Italia fuori il prima possibile dall’incubo della pandemia. Per centrare l’obiettivo risulta però necessario che ciascuna regione acceleri e soprattutto mantenga fede allo schema che lo stesso responsabile per l’emergenza coronavirus ha fornito a ogni governatore. La prima tabella diffusa da Palazzo Chigi assegna a ogni regione un numero quotidiano e uno settimanale di vaccinazioni che dovrà essere rispettato. Il Piemonte, ad esempio, è chiamato a un massimo di 24.000 vaccinazioni giornaliere e un massimo di 168 mila settimanali. Ecco nello specifico gli obiettivi giornalieri assegnati a ciascuna regione: