Ad Alessandria si parla di sostenibilità ambientale con Filippo Solibello del programma Caterpillar

ALESSANDRIA – Giovedì 22 aprile, dalle ore 16 alle ore 18, Filippo Solibello, conduttore del programma Caterpillar a.m. e ideatore del progetto M’illumino di meno, sarà protagonista di un incontro gratuito on line sul tema della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, realizzata dall’Informagiovani – ASM Costruire Insieme nell’ambito delle attività del progetto “In/dipendenti” finanziato dalla Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, sarà l’occasione per discutere e confrontarsi con i giovani e i cittadini. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, il CISSACA, il SER-D dell’ASL-AL e i Comuni della rete Giovani&Informati, oltre che con la collaborazione del Servizio civile universale nell’ambito del Bando Giovani 2019 promosso dal Comune di Alessandria.

Filippo Solibello, origine milanese, ha 49 anni ed è scrittore, speaker, conduttore radiofonico ed è un paladino dei diritti dell’ambiente. A questo proposito, da anni, con impegno, ricerca e ironia, porta avanti campagne di sensibilizzazione sulle questioni ambientali e quelle legate ai consumi. Pioniere del sostegno al risparmio energetico, dell’economia circolare e della protezione del mare dall’invasione delle plastiche è oggi una figura di riferimento nel mondo dell’ecologia.

Nel 2008 ha pubblicato insieme a Massimo Cirri il libro Nostra eccellenza, mentre nel 2019 ha scritto SPAM, 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica. Come Soliberllo ha sempre sostenuto, la questione ambientale e il contenimento dei danni dell’antropocene dipendono molto dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno. Con Solibello, il 22 aprile i partecipanti al meet potranno scoprire piccoli, numero gesti quotidiani che possono concretamente contribuire a cambiare il futuro del nostro pianeta. All’incontro sono invitati studenti, famiglie, insegnanti, formatori, educatori, operatori sociali e interessati ai temi trattati. L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet; per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito www.informagiovani.al.it.

