A Casale l’evento solidale coi lavoratori Cerutti e il mondo dello spettacolo: dalle 10 su Radio Gold Tv

CASALE – Ancora una volta si accendono i riflettori sui lavoratori della Cerutti di Casale, in presidio da oltre due mesi. Dalle 10 di questa mattina, infatti, davanti allo stabilimento di via Adam 66, si terrà una iniziativa di solidarietà che unisce gli operai della storica azienda monferrina al mondo dello spettacolo, fiaccato dall’emergenza covid. Previste le esibizioni dei musicisti Paolo Bonfanti e Gigi Biolcati, oltre alla suggestiva lettura dantesca del famoso attore Giorgio Colangeli, in collegamento videostreaming.

L’evento, organizzato dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e dagli stessi lavoratori, sarà raccontato in diretta su Radio Gold, Radio Gold Tv (canale 654 del Digitale Terrestre) e sulla nostra webtv.