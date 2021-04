L’indice Rt in Piemonte scende allo 0.66: sono dati da zona gialla

PIEMONTE – Con l’indice Rt che cala a 0.66 il Piemonte dovrebbe passare in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile. È dunque migliorato il quadro epidemiologico, ma per la conferma, comunque, occorre attendere la validazione del Report da parte del ministero della Salute nella giornata di oggi.

Il pre-report ha indicato, per la settimana 12-18 aprile, una nuova riduzione del 20% circa dei casi segnalati. Nel complesso, la percentuale dei tamponi positivi scende dal 10,7% al 9%, si riduce il numero dei focolai attivi e di quelli nuovi. In calo anche il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. Per quanto concerne la situazione ospedaliera, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari è passato al 47% (era al 61%, ndr), mentre i posti in terapia intensiva si abbassano dal 50% al 45%.

In particolare, l’Rt puntuale diminuisce ulteriormente, da 0.75 a 0.66, mentre l’indice medio si attesta a 0.7 (da 0-76, ndr). Per la provincia di Cuneo, che era passata dal rosso all’arancione con qualche giorno di ritardo rispetto al Piemonte, la Regione ha chiesto un chiarimento al Ministero per capire se è necessario che scadano le due settimane di permanenza in arancione o se è possibile già il passaggio al giallo. In generale, buone notizie anche sul fronte nazionale: rispetto alla settimana 5-11 aprile, l’indice di trasmissione è in discesa da 0.92 a 0.85.