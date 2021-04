Google celebra con un doodle Anne McLaren, l’inventrice della fecondazione in vitro

RADIOGOLD – Google celebra la genetista inglese Anne McLaren nel giorno del 94esimo anniversario della sua nascita. La studiosa viene comunemente considerata come l’inventrice della fecondazione in vitro. Nata a Londra il 26 aprile 1927 da Henry Duncan, barone di Aberconway, industriale e Membro del Parlamento per West Staffordshire come liberale, e di Christabel Mary Melville MacNaghten, i suoi primi studi si rivolsero alla zoologia al Lady Margaret Hall Oxford University, dove ottenne il Master of Arts.

La studiosa ottenne il dottorato nel 1949 alla University College London sulla genetica dei consigli e sul virus neurotropico murino. Nel 1952 sposò poi Donald Michie, compagno di studi, con cui iniziò a lavorare assieme. Prima alla University College London e poi alla Royal Veterinary College. La coppia ebbe tre figli: Susan Fiona Dorinthea Michie, venuta al mondo il 19 giugno del 1955; Jonathan Mark Michie, nato il 25 marzo del 1957; Caroline Ruth Michie, nata invece l’1 agosto del 1959. Proprio in quell’anno, però, la relazione tra i due si interruppe bruscamente con Anne McLaren che decise di lasciare Londra per trasferirsi ad Edimburgo. Qui la scienziata proseguì da sola i suoi studi.

Proprio in quegli anni sviluppò le prime tecniche di fecondazione in vitro. Quando lavorava all’University College di Londra riuscì per la prima volta a rimuovere embrioni di topo dall’utero materno, tenerli in coltura per 24 ore per poi impiantarli nell’utero di un altro topo. L’esperimento portò alla luce dei topolini sani aprendo la strada allo sviluppo di tecniche simili poi per gli esseri umani. Nel 1974 divenne direttrice della Mammalian Development Unit del Medical Research Council, dove condusse ricerche sullo sviluppo e la differenziazione delle cellule germinali nei mammiferi, collaborando con biologi e genetisti internazionali. Da ricercatrice Anne McLaren pubblicò oltre 300 articoli scientifici e due libri che hanno avuto un impatto profondo sulla comunità scientifica.