Confcommercio a sostegno dei bar: “Il servizio al banco è sicuro ma il Governo lo vieta”

ALESSANDRIA – Anche Fipe Confcommercio della provincia di Alessandria si schiera contro le misure che vietano ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al banco. Un provvedimento giudicato “giuridicamente incomprensibile e senza alcun fondamento di sicurezza sanitaria che nessuno si aspettava“. Fipe è rimasta spiazzata dal fatto che “il decreto non esclude espressamente il consumo al banco” ma la circolare ha specificato “con quali modalità può avvenire il consumo al tavolo” specificando che “la somministrazione al bancone non si potrà fare prima del 1° luglio mentre a partire dal 1° giugno sarà possibile consumare al chiuso ma al tavolo. Un paradosso giuridico e sanitario“.

“È un attacco al modello di offerta del bar italiano – dichiarano Vittorio Ferrari e Alice Pedrazzi, presidente e direttore di Confcommercio provinciale – che si differenzia da quelli degli altri Paesi proprio perché basato sul consumo al banco. Un provvedimento punitivo ingiustificato anche sotto il profilo scientifico sui rischi sanitari che si corrono. Anzi la scienza continua a sostenere che il rischio di contagio cresce con l’aumento del tempo di contatto.”

Per dare voce ai 984 bar del nostro territorio, Fipe – Confcommercio della Provincia di Alessandria si associa alla richiesta del Presidente nazionale Stoppani di un intervento urgente da parte del MISE, perché ormai il tema della salute pubblica non può essere separato da quello della tenuta di un intero settore produttivo.

“Abbiamo aderito alla campagna lanciata da Fipe Confcommercio su tutto il territorio a partire da venerdì 30 aprile per coinvolgere non solo le imprese, ma anche i clienti nella sensibilizzazione rispetto a questa interpretazione che – ribadiscono Ferrari e Pedrazzi –non comprendiamo, mettendo a disposizione dei bar della provincia cartelli da esporre in vetrina oppure sui banconi con il messaggio “Il servizio al banco è pratico, veloce e sicuro. Ma il governo lo vieta”.

I bar interessati ad aderire alla campagna possono richiedere i materiali contattando gli uffici di Confcommercio della Provincia di Alessandria ai seguenti recapiti: tel. 0131.314800, whatsapp 351.7777268, e-mail [email protected]