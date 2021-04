Il Piemonte si conferma zona gialla anche dal 3 maggio: la situazione in Italia

ROMA – Il Piemonte resterà zona gialla anche da lunedì 3 maggio 2021. In attesa dei nuovi colori ufficiali stabiliti dal ministero della Salute a seconda dell’andamento dei contagi, a confermarlo è stato Alberto Cirio. Nella giornata di ieri il Governatore piemontese ha parlato di “dati in continuo miglioramento, con un indice Rt ancora sotto la soglia dell’uno. Anche l’incidenza è in calo così come i ricoveri ospedalieri. Non per questo dobbiamo però abbassare la guardia“.

Ma se il Piemonte fa registrare una situazione in pieno controllo, così non è per altre regioni in Italia. Ad esempio la Valle D’Aosta rischia di tornare in zona rossa a causa di un elevato numero di contagi di poco sotto ai 250 ogni 100 mila abitanti nelle 24 ore. La Sardegna potrebbe andare in fascia arancione mentre la Puglia è sul filo e solo nel tardo pomeriggio di oggi saprà se da lunedì 3 maggio sarà o meno in zona gialla.

Secondo quanto appreso la divisione per colore sul tavolo del ministero della Salute vede la Valle d’Aosta in rosso; Basilicata, Sardegna, Calabria, Sicilia in arancione; Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto in giallo. Nel pomeriggio si avranno le ufficialità con il ministro Roberto Speranza pronto a firmare le nuove ordinanze.

Ricordiamo che nelle regioni in fascia gialla, come il Piemonte, saranno aperti bar e ristoranti a pranzo e a cena ma solo all’aperto, i negozi (non i centri commerciali chiusi il fine settimana), i luoghi dello spettacolo. Consentito anche lo spostamento tra le regioni di fascia gialla. Proprio ieri inoltre Alberto Cirio ha firmato una nuova ordinanza che impone la chiusura dei supermercati in occasione della festa del primo maggio.

Intanto l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia è risalito. La scorsa settimana era a quota 0,81 e oggi torna al valore di 0,85. Si tratta di numeri che erano quelli della settimana scorsa. L’incidenza continua a scendere: il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa.