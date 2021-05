RADIOGOLD – Il 5 maggio è la Giornata mondiale dell’igiene delle mani. Molti potrebbero pensare che sia stata aggiunta al calendario degli eventi internazionali in concomitanza della pandemia che dal 2019 insidia la popolazione mondiale, ma così non è. In realtà la Giornata mondiale dell’igiene delle mani è stata promossa nel 2005 dall’ Oms (Organizzazione mondiale della sanità), per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura.

Per l’occasione, nel 2021 l’Oms promuove il messaggio SAVE LIVES: Clean Your Hands (SALVA VITE: Pulisciti le mani). Soprattutto in ambito assistenziale, ma anche nella vita di tutti i giorni, lavarsi le mani correttamente impedisce la trasmissione dei microrganismi responsabili di molte malattie infettive, dalle più frequenti come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe. In particolare, durante l’emergenza pandemica da SARS-Cov-2 tuttora in corso anche in Italia, è di cruciale importanza lavarsi correttamente le mani, a casa, nei luoghi di cura e in comunità, al fine di evitare il contagio, ridurre la sua trasmissione e limitare il rischio di co-infezione con altri microrganismi.

Ci teniamo quindi a riportare le nozioni base per garantire una adeguata igienizzazione e così aiutare il mondo ad uscire da questa difficile situazione di emergenza:

il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire la giusta pulizia attraverso un’azione meccanica. È sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica (da usare quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci);

se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi. Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.

Qui di seguito troverete il video con tutti i passaggi necessari ad una corretta igienizzazione: