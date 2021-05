Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: 200 mila euro per il bando Musica e dintorni

ALESSANDRIA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato, in questi giorni, il primo dei quattro bandi messi a punto per sostenere il territorio di riferimento e i settori che sono stati maggiormente penalizzati dalla pandemia in atto e dalle conseguenti misure restrittive. Il bando, intitolato “Musica e dintorni”, è dedicato alle manifestazioni musicali, culturali e artistiche con particolare riguardo alla capacità di presentare progetti interdisciplinari o di territorio vasto. Possono presentare richiesta di contributo enti ed associazioni private e pubbliche che operano nei settori oggetto del bando in qualità di soggetti singoli o associati previa indicazione del capofila, nell’ambito del territorio di operatività della Fondazione. Significativo l’ammontare delle risorse destinate al bando per totale complessivo di 200 mila euro. L’importo delle richieste può variare in base alla complessità del progetto presentato e al coinvolgimento di un maggior numero di partner.

“Da quest’anno, abbiamo deciso di intervenire sul territorio – dichiara il presidente della Fondazione, Luciano Mariano – tramite l’istituzione di una serie di bandi nell’ottica della trasparenza, dell’efficacia e della semplificazione delle procedure. Con “Musica e dintorni” abbiamo voluto lanciare un segnale positivo al mondo della cultura che, proprio in questi giorni, ha ottenuto il via libera per la riapertura di musei, cinema, teatri e l’organizzazione di iniziative nel rispetto della normativa vigente. La cultura è stata uno dei settori più duramente colpiti dal lokdown e il nostro intervento si propone di offrire ai tanti lavoratori del comparto culturale un aiuto per continuare a vivere della propria attività, di rispondere a quel bisogno di cultura che il pubblico non ha mai smesso di manifestare e, al contempo, di creare occasioni di rilancio dell’economia locale”.

L’obiettivo del bando è quello di sostenere iniziative e manifestazioni che assicurino una capillare diffusione sul territorio di musica, arte e cultura; favorire l’aggregazione di più soggetti per assicurare programmi di attività ampia e interdisciplinare anche su territori sovracomunali; incentivare l’approccio delle giovani generazioni in organizzazione e fruizione di eventi culturali; coinvolgere la popolazione più anziana, anche nei luoghi residenziali, in programmi che supportino la conservazione della loro attiva presenza nella vita della comunità.

Con questa iniziativa, la Fondazione si propone, infatti, di stimolare l’offerta culturale sul territorio, consolidare le partnership interdisciplinari, migliorare la comunicazione culturale e creare occasioni per attrarre pubblico anche al di fuori del tradizionale territorio di operatività con positive ricadute sull’economia locale.

I progetti presentati saranno valutati anche in base al numero dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione ai giovani che si avvicinano per la prima volta alle attività musicali, artistiche e culturali come fruitori e come organizzatori, al reperimento di ulteriori risorse, alla replicabilità dell’iniziativa.

E’ già possibile presentare le domande di contributo accedendo al sito della Fondazione www.fondazionecralessandria.it, alla voce Bandi e utilizzando l’applicazione richieste online. Il termine ultimo per accedere al bando è il 19 giugno 2021. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi e sulle nuove iniziative promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono disponibili sulla pagina Facebook @Fondazione CRAL dove verranno regolarmente segnalati con un post.