PROVINCIA DI ALESSANDRIA – È un pentagono equilatero aperto sul lato destro il simbolo scelto per rappresentare la Rete delle Fortificazioni, tredici realtà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta unite dalla volontà di valorizzare fortezze un tempo militari che oggi si aprono a nuovi eventi e iniziative culturali.

Il logo è stato presentato nei giorni scorsi ad Alessandria, dove si è tenuta la prima riunione della rete che unisce le più importanti fortificazioni del nord ovest d’Italia, tra cui la Cittadella del capoluogo e il Castello e il parco della Cittadella di Casale.

La rete, ha spiegato l’assessore alle Manifestazioni ed Eventi del Comune di Alessandria, Cherima Fteita, è nata lo scorso settembre con l’obiettivo di promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio storico-architettonico e culturale fortificato e favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra le diverse realtà italiane ed europee. “Per la Città di Alessandria far parte della rete significa quindi dare maggiore forza alle iniziative per promuovere la Cittadella anche sotto il profilo turistico”.

Il lavoro di squadra sarà fondamentale anche per valorizzare il Castello di Casale che potrà contare sulla presenza nella rete del Comune e dell’Associazione Casalese Arte e Storia, che hanno già diversi progetti in campo: “dal recupero del secondo cortile e delle facciate, fino al trasferimento dello Iat negli ambienti all’ingresso della prima corte, passando per un calendario di iniziative storico – culturali che valorizzino le eccellenze del Monferrato Unesco” ha anticipato il sindaco di Casale, Federico Riboldi.

La Rete delle Fortificazioni vede come capofila il Forte di Bard, che proprio ad Alessandria ha annunciato di esser entrato a far parte del prestigioso International Fortress Council in rappresentanza della Rete dei Forti, e comprende il Comune di Alessandria, il Comune di Casale Monferrato, il Comune di Vinadio, il Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte, la Sezione Piemonte Valle d’Aosta Istituto Italiano Castelli, l’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare del Forte di Bramafan, l’Associazione Casalese Arte e Storia, l’Associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle, il Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, l’Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, referente per il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia.