L’Italia verso nessuna zona rossa dalla prossima settimana: il Piemonte si conferma giallo

ROMA – Nessuna zona rossa. Questo il trend che si sta delineando in queste ore. Oggi è attesa la firma sul nuovo Decreto da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista del cambio di colore delle Regioni previsti per la prossima settimana, quella dal 10 al 16 maggio 2021. Si tratta di una buona notizia nonostante il quadro epidemiologico nazionale sia in leggera risalita. Basti pensare che l’indice Rt dell’Italia è passato da 0,81 a 0,89, nonostante il numero dei tamponi effettuati e di quelli positivi si sia abbassato.

L’unico dubbio è quello legato alla Valle d’Aosta, unica zona rimasta in rosso, che ha visto dimezzarsi i contagi in appena sette giorni e spera di venire così promossa in zona arancione. E se la Puglia spera di passare in giallo, insieme a Basilicata e Calabria, è il Veneto che potrebbe tornare in arancio. Il Piemonte si conferma nella fascia di colore più bassa a disposizione (nessuna per il momento è in zona bianca).

Merito di un Rt puntuale in crescita, come in tutta Italia, ma ancora al di sotto del fatidico numero uno. Nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio l’indice è passato da 0.78 a 0.84. Dati che confermano un quadro epidemiologico da zona gialla. Significativi sono i dati relativi alla percentuale di positività dei tamponi che scende ancora, passando da 8% a 7.3%. Cala anche il tasso di occupazione dei posti letto ordinari dedicati ai pazienti positivi di 6 punti percentuali (dal 40% al 34%). Ma soprattutto dopo otto settimane torna nel valore di soglia quello dei letti in terapia intensiva passato dal 38% al 30%.