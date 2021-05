Ambientalisti ancora contro Solvay: “Nelle falde altra sostanza pericolosa, come negli Usa”

ALESSANDRIA – Nuova battaglia ambientalista a Spinetta da parte dei cittadini che avevano già presentato a novembre l’esposto per problemi di inquinamento ambientale a Spinetta. Il documento venne firmato da una cinquantina di alessandrini che, in questi giorni, hanno integrato l’esposto per il ritrovamento nella falda sotterranea di un’altra sostanza considerata tossica e nociva, l’Adv7800, la cui presenza era stata individuata da Arpa nella relazione presentata in conferenza dei servizi a giugno 2020.

“Dai documenti presentati da Arpa – ha spiegato il primo firmatario, Claudio Lombardi – è emersa una situazione di esteso inquinamento per colpa di due Pfas, uno, già noto, il C6o4, l’altro è invece l’Adv7800 di cui non avevamo avuto informazione prima“. Questa novità ha insospettito gli ambientalisti che hanno voluto approfondire il tema, scoprendo uno scenario già noto nello stabilimento gemello negli Stati Uniti. “L’Adv7800 è un Pfas del tutto simile al Pfoa bandito in tutto il mondo dal 2015“, ha spiegato Lombardi. La sostanza “non è mai stata trovata e cercata prima perché Solvay non ha fornito le specifiche per poterlo trovare, opponendo la difesa della proprietà intellettuale del brevetto“. Questo avrebbe impedito indagini autonome, racconta ancora Lombardi, anche se, alla luce di quanto accadeva negli Usa ,sarebbe stato necessario insistere per avere informazioni.

COSA È SUCCESSO NEGLI USA

Nello stabilimento gemello del New Jersey infatti, “hanno interrotto la produzione del Pfoa per modificarla con i Pfas sostitutivi“. In quel caso però l’autorità governativa del New Jersey “ha chiesto a Solvay di avere le specifiche della sostanza senza ottenere collaborazione ed è a quel punto che il New Jersey Department of Environmental Protection, ente assimilabile ala Regione Piemonte in Italia, ha finanziato autonomamente uno studio autonomo affidato all’omologo dell’Arpa in Italia. Il risultato è stato la scoperta di una sostanza chiamata Cpfecas, identico all’Adv7800“. Il governo del New Jersey quindi ha deciso di “procedere legalmente contro Solvay, citandola in giudizio per inquinamento a causa dei pfas sostitutivi: l’Adv7800 e il C6o4“. Una battaglia legale iniziata nel 2019 e tuttora in corso che mira “alla bonifica completa del sito e al risarcimento per i danni arrecati“.

LA BATTAGLIA DEGLI AMBIENTALISTI AD ALESSANDRIA

I cittadini di Spinetta e Alessandria ora vogliono chiarire questa ulteriore situazione, lamentando uno scenario ambientale sempre più complesso perché, continua Lombardi, se “per il C6o4 i limiti non sono ancora stati stabiliti nel punto di scarico“, il discorso è diverso “all’interno dello stabilimento“. “Il polo chimico di Spinetta infatti ha delle perdite verso la falda e questo esula da qualunque discorso legato ai limiti. Per capire la gravità del problema – conclude Lombardi – basti pensare che se io spando rifiuti anche non tossici per strada vengo multato dalla Polizia Municipale“.