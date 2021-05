CASALE MONFERRATO – Allerta gialla per temporali su Basso Monferrato e Casalese nella giornata di questo lunedì 10 maggio. In base al bollettino di Arpa Piemonte, le precipitazioni che già da domenica sera hanno interessato in particolare la fascia montana e pedemontana alpina, e in maniera più moderata le zone nordoccidentali, questo lunedì si estenderanno anche ad altre zone del Piemonte.

Le piogge si intensificheranno dal pomeriggio con valori mediamente moderati, ma localmente forti o molto forti su zone settentrionali e nordoccidentali e instabilità sulle zone al confine con la Liguria.

Il maltempo caratterizzerà anche la prima parte della giornata di martedì, aggiunge Arpa, “con piogge diffuse sulla regione, persistenti e molto forti sul verbano, sul biellese e sulla zona dei laghi e possibili fenomeni convettivi sulle zone al confine con la Liguria” .

La situazione tenderà verso un graduale miglioramento dal pomeriggio di martedì ma proprio nella stessa giornata le forti precipitazioni potranno causare “allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori e frane superficiali anche diffuse nelle aree più colpite dalle precipitazioni”.