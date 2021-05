Chi è Sangiovanni finalista di Amici 2021: curiosità, canzoni e social

RADIOGOLD – Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda su Canale 5 alle 21.20 l’attesissima finale di Amici, il talent show di canto e ballo condotto da Maria De Filippi. Dei 17 concorrenti iniziali, cinque (tre cantanti e due ballerini) sono arrivati in finale: Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Si tratta di tre cantanti e due ballerini. Ma proviamo a conoscere meglio i ragazzi che partecipano alla trasmissione.

CHI È SANGIOVANNI NELLA VITA PRIVATA

Partiamo con Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro. Classe 2003, nasce a Vicenza e vive con la famiglia a Grumolo delle Abbadesse. Sempre nella provincia veneta, frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro. Prima di entrare nella scuola di Amici, Sangiovanni ha all’attivo la pubblicazione di due singoli, parano!a, risalente a maggio 2020, e non +, del mese successivo. Entrambi i brani sono stati pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music. Sulla scelta del suo nome d’arte, spiega: “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”.

IL PERCORSO DI SANGIOVANNI AD AMICI

Sangiovanni è il concorrente più giovane in questa edizione del talent, e riesce a conquistarsi un posto all’interno della scuola grazie a un suo inedito, Gucci Bag: durante l’esibizione ha conquistato il cuore di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Anche Arisa, terzo giudice, è rimasta colpita, ma ha ammesso che non riuscirebbe a lavorare in modo efficace con lui. Inoltre, tra tutti i concorrenti, è stato il primo ad ottenere banco e maglia come concorrente ufficiale. Sangiovanni è stato seguito nel suo progetto di crescita da Rudy Zerbi e si trova nella squadra formata dal critico musicale e Alessandra Celentano. Nel corso della prima puntata porta sul palco un altro suo pezzo in esclusiva, Lady, che nel giro di poco tempo diventa disco d’oro, ma le sfide, all’interno dell’accademia, sono tante. Tra momenti di gloria e di difficoltà, speranze e timori, Sangiovanni approda in finale.

LA STORIA D’AMORE TRA SANGIOVANNI E GIULIA

Ma non solo canto: la scuola di Amici di Maria De Filippi, per Sangiovanni, è stata anche sinonimo di amore. Infatti, dopo la chiusura della relazione con la sua ex fidanzata di cui si conosce davvero poco, il giovane cantautore si avvicina alla ballerina, anche lei concorrente del talent, Giulia Stabile. Tra alti e bassi, la relazione dei due continua, e il cantante vicentino, quando Giulia è stata nominata tra i finalisti, si è commosso insieme a lei lanciandosi in un profondo abbraccio.

SANGIOVANNI SUI SOCIAL

Sangiovanni ha 954mila follower su Instagram, mentre la sua pagina Facebook conta quasi 13mila like. Inoltre, può contare sul sostegno di una fan davvero speciale, la cantante Madame: i due, entrambi vicentini, sono stati compagni di scuola.