Mondo convenienza cerca nuovi addetti anche in Piemonte

PIEMONTE – Mondo Convenienza continua ad aprire nuovi store in Italia. Il Gruppo, presente in Italia con 44 punti vendita e 41 hub logistici, è alla ricerca di addetti alla vendita con circa 500 posizioni aperte in tutta Italia, disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura entro fine anno. Nel 2020 l’azienda ha investito in formazione 250.000 ore, attivando sia corsi specifici per ogni mansione, sia formazione generale, erogata in tutte le sedi del Gruppo.

Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi durante il quale i apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La ricerca di nuove figure è aperta in tutta Italia. Per la provincia di Alessandria la ricerca di nuovi lavoratori, comunica l’azienda, riguarda Serravalle Scrivia. Le altre posizioni riguardano: Moncalieri, Settimo Torinese (Piemonte); Brescia, Como, Cremona, Bergamo, Lissone, Milano Rescaldina e Voghera (Lombardia); Venezia e Verona (Veneto); Bologna, Ravenna e Rimini (Emilia-Romagna); Grosseto, Pisa e Prato (Toscana); Roma, Latina, Frosinone e Viterbo (Lazio); Marcianise, Pompei e Salerno (Campania).