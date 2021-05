VALENZA – Valenza perde un grande uomo di sport. Si tratta di Sandro Omodeo, noto imprenditore nel periodo più brillante per Valenza. Fu lui a portare la Valenzana nel calcio di livello, arrivando a sfiorare la C2. I rossoblu con lui furono comunque protagonisti di campionati al vertice in Interregionale.

La sua passione per lo sport si tradusse anche in ruoli importanti anche in altre realtà, come il Panathlon club, di cui fu presidente.

Sandro Omodeo si è spento a 88 anni.