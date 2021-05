Covid Piemonte: prosegue calo incidenza dei nuovi casi. Rt sale a 0.93 ma si attende un miglioramento

PIEMONTE – Nella settimana dal 3 al 9 maggio, in Piemonte è calata ulteriormente l’incidenza dei nuovi casi e la riduzione (-18%) questa settimana risulta superiore a quella delle ultime due precedenti. L’Rt puntuale, sebbene sempre significativamente inferiore a 1, sale a 0.93 (era 0.84 la settimana precedente). È quanto si rileva dal pre report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità

La percentuale di positività dei tamponi scende ancora passando da 7.3% a 5.7%. Si confermano entrambi sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei posti letti ordinari (da 34% scende a 28%) e in terapia intensiva (da 30% scende al 24%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene

di trasmissione note. Il report sarà validato come sempre oggi.

Nell’ultima settimana la riduzione dei nuovi casi è stata più marcata rispetto alle ultime due precedenti, pertanto a quanto si apprendere, si spera in un miglioramento dell’Rt nelle prossime settimane.