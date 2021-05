Il Piemonte resterà in zona gialla anche la prossima settimana

ALESSANDRIA – Il Piemonte resterà in zona gialla: è quanto emerge dal pre-report settimanale del Ministero della Salute con l’istituto Superiore di Sanità. Infatti, il quadro pandemico nella nostra regione è in netto miglioramento. Stando ai dati riportati si è registrato un ulteriore calo dell’incidenza dei nuovi casi (-18%) nella settimana che va dal 3 al 9 maggio 2021. Calano anche i focolai attivi, il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note e i nuovi casi. Curva discendente anche per la percentuale di positività dei tamponi che scende dal 7.3% al 5.7%. In lieve aumento l’Rt puntuale che però resta inferiore a 1 punto.

Intanto continuano le vaccinazioni. Ieri in Piemonte sono state inoculate più di 31mila dosi, di cui circa la metà erano secondi richiami. Dall’inizio della campagna vaccinale, sono state immunizzate 1.941.591 dosi (dato riferito al 13 maggio, ndr), corrispondenti all’87,3% di quelle disponibili.

Ma il trend positivo non è solo piemontese. La prossima settimana anche Sardegna e Sicilia dovrebbero entrare in zona gialla. Solo Val d’Aosta resta in arancione. Il resto delle regioni dovrebbero essere tutte in zona gialla da lunedì 17 maggio. Ma alcune regioni sembrano a rischio: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Veneto hanno un indice puntuale vicino all’1. Nel caso in cui questa soglia venga superata, è previsto il ritorno in arancione. Anche su territorio nazionale procede la campagna vaccinale: stando ai dati ministeriali, fino ad ora sono state immunizzati oltre 25,9 milioni di cittadini.