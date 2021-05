“Oltre a viale Michel rimettete le piante anche davanti l’Università”: la proposta di una cittadina

ALESSANDRIA – “Dopo il corridoio ecologico che è stato fatto in viale Teresa Michel, davanti al cimitero di Alessandria, ora sarebbe bello che tornassero anche le piante in via Cavour nel tratto pedonale davanti all’Università“. La proposta è arrivata nei giorni scorsi da una cittadina che abita in zona e si dice “profondamente rattristata da quelle quattro piante abbattute tempo fa e mai più ripiantate“. La nostra ascoltatrice si riferisce a quella lingua di porfido che si trova davanti alla facoltà di Giurisprudenza abbellita da poco meno di una decina di piante di cui quattro sono state tagliate perché malate. “Sarebbe bello rivedere il verde anche in quella zona. Credo che la nostra città abbia bisogno di alberi e verdi, quindi chiedo alla Giunta di ripopolare anche quella zona“, ha aggiunto la cittadina.

L’assessore al verde pubblico, Giovanni Barosini, contattato dalla nostra redazione, ha assicurato che se ce ne sarà occasione le piante “torneranno anche in quella zona della città. L’Amministrazione sta da tempo lavorando per le aree verdi come quelle di viale Teresa Michel attraverso il progetto finanziato dalla Comunità Europea intitolato “Salute4CE”.