Chi è Gaia la cantante ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi

RADIOGOLD – “Bello rivedervi, mi sto ca…do addosso. A cantare è semplice a parlare un po’ meno. Le persone che ti aiutano a crescere avranno sempre un posto speciale e voi lo sapete. Torno a casa e vi porto questa coppa perché siete stati uno spettacolo colmo di talento, vi faccio un augurio gigante dal profondo del mio cuore”. Queste le parole di Gaia, ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi e ospite della serata. Sarà lei a premiare il vincitore dell’edizione 2021 del talent show targato Mediaset. Ma chi è Gaia.

Nata a Guastalla, in provincia di Reggio nell’Emilia, da madre brasiliana e padre italiano, è diventata famosa per aver vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. In precedenza, esattamente nel 2016, ha partecipato come concorrente alla decima edizione del format televisivo X Factor venendo scelta da Fedez. Nel corso del talent di Sky si è classificata seconda.

Nel 2017 diventa la voce della sigla del cartone animato Miraculous con il collega Briga, anche lui ex Amici. Nello stesso anno apre i concerti di Giorgia dell’Oronero Tour e rilascia il singolo Fotogramas. Ma è nel 2019 che decide di partecipare ai casting per la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi che vincerà nel difficile anno del Covid-19.

Il 17 dicembre 2020 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro, primo estratto dal secondo album in studio in uscita. Dopo essersi classificata al 19esimo posto nella classifica generale del festival, collabora nella traccia Luna, facente parte dell’album omonimo della cantante Madame.[21] Nell’aprile 2021 è presente nel brano Mare che non sei del rapper Rkomi. Il 14 maggio 2021 esce il suo nuovo singolo Boca in collaborazione con Sean Paul, secondo estratto dal secondo album in studio in uscita.