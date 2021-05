Il Cristo riparte dagli eventi: grande successo per il mercatino dell’antiquariato in piazza Campora

ALESSANDRIA – Il quartiere Cristo riparte dagli eventi. Lo fa un anno dopo l’inizio della pandemia, l’ultima volta era stato il Carnevale 2020 poco prima del lockdown. Il popoloso rione torna così a essere protagonista attraverso un progetto di valorizzazione del territorio. Piazza Campora, nella giornata di ieri sabato 15 maggio, ha ospitato per la prima volta il mercatino dell’antiquariato con l’organizzazione dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, il patrocinio della Città di Alessandria e la collaborazione dei residenti.

Sono stati oltre 50 gli stand, giunti da ogni parte del Piemonte e anche qualcuno dalla Liguria, posizionati nelle tre piazze a cura del Consorzio EuroFiva 2000 di Asti. Sin dal primo mattino moltissime persone hanno preso parte all’evento, trasmesso anche in diretta streaming sui social, e che ha visto alle ore 10.30 un simbolico taglio del nastro alla presenza della presidente dei commercianti Silvana Sordo, del vice Mario Ruvolo e della consigliera Raffaella Ferretti. Presenti anche le istituzioni cittadine con gli assessori Cherima Fteita, Mattia Roggero, Piervittorio Ciccaglioni e Giovanni Barosini oltre ai consiglieri Ezio Castelli e Giuseppe Bianchini.

È stata sicuramente una giornata di successo nonostante il tempo esterno non fosse stato dei migliori con tantissimi cittadini che, sin dal mattino, si sono recati per curiosare e comprare tra i banchetti. Il tutto si è svolto in sicurezza, oltre 14 volontari dell’Unac (Unione Nazionale Arma Carabinieri) hanno infatti vigilato tra i presenti con la massima attenzione sul corretto uso delle mascherine e il distanziamento previsti dal Dpcm. Ha quindi funzionato tutta la macchina organizzata nel primo evento dopo uno stop di oltre un anno causato dalla pandemia. Soddisfatti anche i commercianti che per l’occasione hanno prolungato l’orario di apertura anche in pausa pranzo.

Il Cristo riparte quindi in sicurezza e lo farà ancora una volta con un successo che ha richiamato moltissime persone e valorizzato un’area importante come piazza Campora e l’intera zona. Ora L’associazione non si vuole fermare. Si sta infatti lavorando per ripetere l’esperienza già a giugno con doppio appuntamento in piazza Campora e il Centro Dea in attesa della Notte Rosa di Luglio in Corso Acqui.

Proprio in Occasione del mercatino, l’assessore ai lavori Pubblici Giovanni Barosini ha annunciato che entro l’estate il piazzale sarà sistemato con importanti interventi di rifacimento dell’asfalto, tra la soddisfazione dei residenti che più volte hanno sollecitato per la presenza di numerose buche. Intanto su iniziativa del Gruppo Giovani dei Commercianti del Cristo, martedì mattina si terrà un sopralluogo al Punto D di via Parini con i tecnici del Comune per verificare la riapertura della sala Musicale per i ragazzi del Quartiere.