La Stat annuncia pullman gratuiti per chi viaggia per vaccinarsi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Spostarsi gratuitamente con i mezzi pubblici per effettuare la vaccinazione anti-Covid. A renderlo possibile la Regione Piemonte attraverso una convenzione che permetterà i cittadini di recarsi al centro vaccinale e tornare a casa senza spendere un euro per il viaggio in pullman, autobus, treno, tram o metropolitana. Sarà sufficiente esibire il messaggio di convocazione al posto del biglietto al controllore. Anche il Gruppo Stat accoglierà gratuitamente i viaggiatori che utilizzeranno questo servizio per recarsi ai centri vaccinali di Casale o degli altri principali comuni della zona.

Il Gruppo ricorda che le linee coinvolte sono quelle di Autoticino: Asti – Casale – Mortara (utile anche per chi vive a Moncalvo, Ozzano, Terranova e i comuni della Lomellina); Casale – Torino; Casale – Milano (utile anche per Valenza); Casale – Vercelli (sia la linea diretta, sia la linea con fermate anche nei piccoli comuni intermedi); Vercelli FS – Alessandria FS; Casale – Due Sture – Balzola; Casale Terruggia-Rosignano- Grazzano-Moncalvo; Gabbiano-Mombello-Casale; Casale-Trino- Moncalvo; Casale-Pontestura. A questi si aggiunge la linea Casale-Ticineto-Valenza-Casale di Maestri Autoservizi. La durata dell’iniziativa è prevista fino al completamento della campagna di vaccinazione.