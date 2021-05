Coprifuoco alle 23, Speranza: “Ultimi dati motivo di sollievo, ma serve ancora attenzione alle regole”

ITALIA – Rispetto alle ultime riaperture stabilite dal Consiglio dei Ministri è intervenuto poco fa il Ministro della Salute Roberto Speranza: “La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo. Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture”.

“Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 già da domani, martedì 18 maggio, e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l’attenzione alle norme fondamentali di prevenzione” ha concluso Speranza.