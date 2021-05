Tik Tok racconta il Piemonte per rilanciare il turismo con un progetto unico

ALESSANDRIA – Di recente TikTok, uno dei social network più gettonati del momento, ha lanciato un’iniziativa attraverso l’hashtag #tiraccontolItalia. L’obiettivo è quello di valorizzare le realtà culturali delle varie zone del nostro territorio, oltre che raccontare le nuove tendenze tra dialetti, moda, musica, cucina e aneddoti. Per cinque mesi, una volta a settimana, sarà presentata una Regione diversa attraverso lo sguardo di una Community sempre più ampia.

Protagonista di oggi, martedì 18 maggio, dopo Campania, Basilicata e Liguria, è il Piemonte: tra gli ospiti, la giovane tiktoker piemontese Aurora Cavallo, nota sui social come Cooker Girl. A introdurre l’incontro è stata la responsabile della comunicazione Irina Pavlova, che ha iniziato raccontando il mondo di questo social: “È una piattaforma per creazione, fruizione e condivisione di video brevi, di massimo 60 secondi, il cui accesso è consentito alle persone dai 13 anni in su. La mission è ispirare creatività e portare allegria, oltre che condividere conoscenza”.

Inoltre, uno dei segni distintivi di Tik Tok è la co-creazione: le persone, infatti, ispirate dai video degli altri utenti, ne producono a loro volta, diventando negli ultimi anni il luogo dell’espressione creativa. “Un aspetto da sottolineare è che non è un social network nel termine classico del termine: all’interno di Tik Tok sono i contenuti al primo posto e non le connessioni. Anche se non hai tanti follower, i tuoi contenuti hanno comunque possibilità di diventare visibili. È una piattaforma molto democratica”, ha continuato Pavlova. E poi ha sottolineato che un fattore incide nella visibilità del contenuto è l’autenticità.

Come detto, Tik Tok è una delle reti più utilizzate, e in poco meno di tre anni di vita ha raccolto più di 100milioni di utenti attivi e oltre 20mila lavoratori: “Anche l’età anagrafica è cresciuta: inizialmente erano prevalentemente teenager, ora vediamo a fianco ai giovani i loro genitori e i loro nonni, che sono parte importante dell’ecosistema”. Non solo millenial, dunque, ma varie personalità: professori, scienziati, sportivi, artisti, tutti impegnati a creare contenuti variegati. “Noi comunque chiediamo a tutti un uso responsabile del social, e per questo abbiamo introdotto un sistema di moderazione che è in continuo aggiornamento”. Per questo, inoltre, è presente anche una funzionalità di collegamento famigliare, che consente ai genitori di intervenire sul profilo del figlio minorenne, per definire, ad esempio, i limiti di tempo da passare sull’app, limitare o disattivare i messaggi diretti o respingere le visualizzazioni di alcuni contenuti.

Dopo una breve panoramica sull’utilizzo e la storia della piattaforma, Irina Pavlova ha spiegato com’è nata l’iniziativa. Nel corso degli anni è emersa la voglia da parte degli utenti di raccontare i propri territori, attraverso l’hashtag #tiraccontolItalia: da qui l’idea di organizzare questo ciclo di conferenze attraverso le regioni. “Abbiamo deciso di dedicare uno scaffale a questo racconto, con 20 settimane alla riscoperta della creatività delle regioni. Per ogni regione c’è un hashtag, e quello di oggi è #tiktokpiemonte, oltre a quello principale (#tiraccontolItalia, ndr)”.

In Piemonte spiccano contenuti su paesaggi, tradizioni culinarie, musica, calcio e contenuti didattici. L’hashtag è stato lanciato mercoledì scorso e ha superato le 8milioni di interazioni, ma è destinato a crescere. “Diventerà un raccoglitore di contenuti dal Piemonte”, ha spiegato Pavlova. Tra i vari Creator piemontesi possiamo citare Shinhai Ventura, che parla di cultura giapponese; Emanuele Aloia, cantautore; Khaby Lame, che attraverso una comicità semplice e silenziosa è diventato il tiktoker più seguito d’Italia e Ludovica Sannazzaro, che si occupa di storia.

Anche Aurora Cavallo, in arte Cooker Girl, arriva dal Piemonte. Ha 20 anni ed è una studentessa di Scienze Gastronomiche all’Università di Pollenzo, e oggi ha raccontato la sua esperienza. “Ho iniziato su Tik Tok nel 2019 senza pensare che questo si sarebbe trasformato nella mia attività principale. Non racconto solo le ricette, ma anche quello che c’è dietro”, ha dichiarato. “A me piace trasmettere l’idea che tutti possiamo cucinare divertendoci, e che anche se non ci viene nel modo migliore la bellezza sta nel divertirsi, nel fare qualcosa di speciale per qualcuno”. Per poi aggiungere: “La cosa bella di Tik Tok è che ti dà tanti spunti e tante possibilità: ad esempio esiste la possibilità di raccontare quello che stai facendo e questo crea interazione con il pubblico. Ma creo anche delle sfide. Il tratto che mi contraddistingue è il sorriso mentre cucino, che non è forzato, mi viene naturale perché mi emoziono a pensare di riuscire a trasmettere la mia passione attraverso uno schermo”.

Prosegue raccontando il percorso sul suo profilo, che attualmente conta 400mila follower e oltre 9milioni di like ai contenuti: “Inizialmente gli utenti che mi seguivano erano per lo più teenager, ma nell’ultimo periodo ho notato un passaggio a una fascia d’età molto più grande, come genitori e nonni. E la cosa che mi piace di più è che a volte ricevo dei commenti del mio pubblico che mi racconta di aver visto una mia ricetta e la riproduce con i genitori o nonni. E questa cosa è spettacolare, perché fa da ponte tra generazioni diverse”. E sul suo futuro ha le idee chiare: “Finire l’università sicuro. Il mio grande sogno è poi quello di lavorare in un ristorante e nel mondo della cucina. E mi piacerebbe attraverso il mio canale raccontare il mio passaggio alla vita adulta”.

Photo by Solen Feyissa on Unsplash