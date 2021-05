Cirio: “Entro metà giugno vaccinati i Comuni montani”: 22 quelli in provincia di Alessandria con priorità alta

PIEMONTE – “Il Piemonte è la prima regione di Italia che avrà le montagne covid free”. Lo ha annunciato il presidente Alberto Cirio nel presentare questa iniziativa regionale che “non interferirà con la campagna ordinaria” e che punta a vaccinare tutti gli abitanti e chi lavora in quei Comuni piemontesi più isolati. L’obiettivo è terminare entro il 15 giugno: “Si tratta di una esigenza di tutela sanitaria ma, di sicuro, punta a mandare un messaggio importante dal punto di vista turistico. Come Piemonte ci siamo subito attivati dopo la richiesta della Campania di rendere covid free le isole. I nostri luoghi di montagna hanno le stesse identiche caratteristiche: difficoltà di accesso ai presidi sanitari e coi cittadini obbligati ad andare all’esterno del Comune per curarsi. La nostra richiesta ha il suo inquadramento normativo ed è coerente col piano vaccinale nazionale. Anche il Commissario Figliuolo ha detto sì”.

I Comuni della provincia di Alessandria “con priorità alta” sono 22: Spigno, Pareto, Merana, Montechiaro d’Acqui, Malvicino, Ponzone, Cassinelle, Molare, Bosio, Voltaggio, Fraconalto, Grondona, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Mongiardino Ligure, Carrega Ligure, Cabella Ligure, Albera Ligure, Fabbrica Curone, Gremiasco, Cavatore, Castelletto d’Erro. In questi Comuni sono oltre 6800 le persone ancora da vaccinare.

“In questo caso non si seguirà la solita modalità ma i cittadini di un Comune montano saranno contattati direttamente e non dovranno iscriversi al portale, anche coloro che al momento non rientrano nella platea di riferimento in questo periodo” ha precisato il Governatore “ogni giorno destineremo a questa iniziativa circa 2300 dosi”.