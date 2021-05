Un libro su green economy e responsabilità presentato agli allievi del Calamandrei di Crescentino

CRESCENTINO – Il libro Green Economy e Responsabilità Sociale – Una strategia vincente è stato presentato tramite videoconferenza in una prima assoluta davanti alla classe Quinta Sia – Sistemi informativi aziendali dell’Istituto Piero Calamandrei di Crescentino dell’Istituto superiore Galileo Ferraris.

L’autore è Luca Servato che, oltre ad avere il dottorato in Economia e amministrazione delle imprese e una laurea magistrale in Gestione dei portafogli mobiliari e dei servizi innovativi di intermediazione finanziaria, ha anche conseguito un master in Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente. L’esposizione del relatore è stata spunto di approfondimento e riflessione per i ragazzi che nel loro percorso scolastico si sono occupati di queste tematiche con i loro docenti.

Nel suo testo ha voluto dedicare ampio spazio al caso Eternit di Casale Monferrato e dei gravi danni economici e sociali da esso provocati. Vista la recente istituzione del ministero della Transizione ecologica ed il dibattito in corso a livello italiano ed europeo sul “Recovery Plan”, l’autore ha inoltre evidenziato come l’attuale modello produttivo presenti profonde carenze in termini di sostenibilità, sia dal punto di vista microeconomico che macroeconomico; pertanto sostiene che la strada da percorrere sia quella tracciata che coniuga lo svolgimento delle attività economiche con il rispetto dell’ambiente. Si è trattato di una ‘prima assoluta’ perché il testo, appena uscito, verrà presentato ufficialmente soltanto nel mese di giugno a Casale Monferrato.