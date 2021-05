Ecco quando il Piemonte potrebbe diventare zona bianca

PIEMONTE – Gli ultimi dati parlano chiaro, e lasciano ben sperare. Secondo gli aggiornamenti al 19 maggio, infatti, l’incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti è sotto 86 in tutte le regioni, eccezione fatta per Valle d’Aosta, Basilicata e Campania. Ma la conferma per la valutazione arriverà soltanto domani: in tutti i territori in cui si registrano 50 casi su 100 mila scatta il conto alla rovescia di 21 giorni, e il 14 giugno si tornerà liberi.

Intanto zona bianca confermata per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna a partire dal 1° giugno; nella settimana successiva sarà il turno di Abruzzo, Veneto e Liguria. E se non ci saranno imprevisti, si preparano dal 14 giugno ad abbandonare coprifuoco e restrizioni per le attività anche Lazio e Lombardia. Anche i dati del Piemonte lasciano ben sperare: attualmente si registrano in media 75 casi ogni 100 mila abitanti. Se il trend rimane in decrescita, allora presto toccherà alla regione con capoluogo Torino lasciare la zona gialla ed entrare finalmente in zona bianca.

Lo stesso governatore Alberto Cirio ha dichiarato che il Piemonte potrebbe cominciare a tingersi di bianco a partire proprio da Alessandria e Asti. In particolare, ad Alessandria, secondo l’ultimo report si certificano 59,2 contagi ogni 100 mila abitanti. Si ricorda che, con l’eventuale passaggio in zona bianca, rimangono in vigore il divieto di assembramenti e l’utilizzo della mascherina all’aperto quando non si può garantire il distanziamento di almeno un metro, che permane, e nei luoghi chiusi e in quelli pubblici.