FELIZZANO – Il progetto FelizzanOltre Salus, rappresenta un’ottima opportunità per ricominciare a praticare attività fisica con dolcezza, poiché dopo mesi di lockdown e di pigrizia è meglio “darsi una mossa” ma senza esagerare. Sotto lo slogan “alleniamo la mobilità per scaricare stress e tensioni”, il piano consiste nel dare il via ad un percorso di discipline olistiche provenienti dal Sud Est asiatico, che si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18, e un percorso “Total Body” invece nei giorni di mercoledì e venerdì, sempre alle ore 18. Sono previsti anche corsi di attività fisica online, con l’obiettivo di contrastare le solitudini involontarie e la salvaguardia della salute.

Tutte le lezioni, inoltre, saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti. Per adesioni e richiesta informazioni: [email protected]. Il palinsesto dei corsi potrà essere seguito su piattaforma Meet: per seguire i corsi in diretta sarà creato un gruppo Whatsapp e un link per partecipare. A tenere i corsi sarà ASD Kombat System Felizzano che, attraverso modalità d’intervento può sviluppare percorsi singoli o con più partecipanti, utilizzando gli spazi informatici per gruppi di partecipanti.

“L’attività fisica accompagnata on line possiede anche una valida azione terapeutica che combina esercizi di ginnastica con obiettivi finalizzati ad attenuare forme di stress, per un allenamento completo teso al benessere psicofisico. Si tratta di un modo istantaneo per abbassare la tensione, che aiuta a ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiache dovute a stress. Le risate, inoltre, aiutano a ridurre la pressione del sangue e abbassano i livelli di colesterolo”, sottolineano gli organizzatori.

Il progetto FelizzanoOltre Salus, promosso dall’Associazione FelizzanOltre e finanziato dal bando WE.CARE della Regione Piemonte, è realizzato in collaborazione con il Comune di Felizzano, il CISSACA, il CSVAA, l’AUSER e le Associazioni APOS di Felizzano, Vela di Ovada, Mani Colorate di Asti e Kali Kombat System – M.M.A. di Felizzano.