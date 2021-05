AGGIORNAMENOT ORE 16.25 – È intubato e in prognosi riservata il secondo bambino arrivato all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino dopo essere stato ferito nel crollo della funivia sul Mottarone. Nell’urto ha riportato un brutto trauma cranico, un trauma toracico e fratture agli arti.

AGGIORNAMENTO ORE 15.44 – Assume proporzioni devastanti il bilancio dell’incidente della funivia Mottarone. Il numero di morti, a quanto si apprende, sale a 13 con un ferito. A quanto si apprende le persone a bordo della cabina erano in tutto 14. “All’inizio si parlava di 5 deceduti e di tre feriti gravi, poi siamo arrivati a 13 morti nell’ultimo messaggio che mi è arrivato. So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l’ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatore della scuola nazionale e responsabile della provincia di Verbania da nove anni. Una cosa così grossa non l’ho mai vissuta qui, sono stato a Rigopiano e in altri eventi tragici in Italia, ma da noi mai così“. Lo dice all’Adnkronos Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania.

Intanto il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità, Enrico Giovannini al Tg1 ha annunciato che “il Ministero ha già avviato le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto e ha avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull’impianto“. “Domani mattina – ha concluso – sarò a Stresa con il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio per incontrare le autorità e acquisire informazioni sulla tragedia”.

Il Premier Mario Draghi ha commentato: ”Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari’‘.

AGGIORNAMENTO ORE 15.07 – Sarebbe un bimbo di cinque anni il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile regina Margherita di Torino da un primo esame il piccolo è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. Intanto è stata portata in ospedale anche la seconda piccola vittima coinvolta nell’incidente della funivia del Mottarone.

AGGIORNAMENTO ORE 15.06 – Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, sui social ha comunicato di essere in viaggio verso Stresa. “Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia del Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. È una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno“.

AGGIORNAMENTO ORE 14.36 – Si aggrava ancora il bilancio dell’incidente. Il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 – Si aggrava il bilancio delle vittime dell’incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, dove si è staccata la cabina della funivia. Sono otto i morti e due i feriti trasportati in codice rosso secondo l’ultimo bilancio. Due bambini, a quanto si apprende da fonti del 118, sono stati trasportati con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino in seguito all’incidente della funivia del Mottarone.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, segue da vicino quanto avvenuto a Stresa dove è precipitata la cabina di una funivia 100 metri prima dell’ultimo pilone. Appena appresa la notizia del tragico incidente, il Ministro ha contattato immediatamente le autorità locali, il Prefetto e i Vigili del Fuoco. Lo comunica il Mims. “La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente“. Così su Twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

NOVARA – Tragedia nel verbano. A causa del cedimento della fune all’altezza dell’ultimo pilone in salita, a circa 150 metri dall’arrivo, lungo la funivia Stresa-Mottarone, è precipitata una cabina con 11 persone a bordo. L’incidente si è verificato in uno dei puti più alti del tracciato.

In base alle prime informazioni ci sono almeno 5 vittime e diversi feriti. La funivia era stata riaperta il 24 aprile dopo una revisione generale che aveva portato alla nuova inaugurazione nel 2016. Sul posto stanno lavorando 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine insieme a squadre del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile di Verbania. Da Alessandria sono stati messi subito a disposizione mezzi e attrezzature che potrebbero servire nelle operazioni di soccorso.