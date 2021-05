Leggere un buon libro, si sa, è sempre una bella idea. Per svago o per relax, le storie raccontate tra le pagine sono un’ottima compagnia. Vediamo allora i libri più venduti in Italia a maggio 2021.

Si parte con La sorella perduta. Le sette sorelle di Lucinda Riley. Settimo capitolo di una saga famigliare, vede sei delle sette sorelle aver riscoperto le proprie origini. Di Merope, nessuna notizia. Ma l’avvocato Hoffman ha una novità: forse c’è una pista concreta per trovare la sorella perduta. Una caccia a un tesoro che non vuole essere trovato… ma perché? In seconda posizione troviamo Io sono Giorgia, l’autobiografia di Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, tra battaglie politiche e vita privata.

Terzo posto per La canzone di Achille di Madeline Miller. Si tratta della rilettura del mito in chiave amorosa: il racconto segue il cammino di due giovani, prima amici e poi amanti, e infine compagni di armi. Compagni destinati a morire insieme nelle pianure di Troia e a rimanere per sempre uniti, con le ceneri mescolate in una sola urna. Proseguiamo con L’uomo del porto di Cristina Cassar Scalia. Siamo a Catania. In una grotta di un fiume viene ritrovato il cadavere di un uomo, morto a causa di alcune coltellate. Il vicequestore Vanina Guarrisi dovrà far luce sulla faccenda: l’uomo sembrava essere senza debiti, senza rancori e senza nemici. Eppure qualcuno lo voleva morto. Il mistero è fitto e Vanina, per venirne a capo, chiede aiuto al commissario Biagio Patané.

La classifica procede con Per tutto il resto dei miei sbagli di Camilla Boniardi. Protagonista è Marta, che vive ogni giorno della sua vita immersa in un senso di inafferrabilità: niente sembra essere alla sua portata. E questo inizia a diventare per lei un’ossessione, tanto che la ragazza andrà alla ricerca della perfezione, di quei canoni estetici imposti dalla società. Ma il tempo la porterà a scoprirsi. Resta in classifica Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin, che racconta nelle sue pagine la vita di Violette Toussaint, guardiana di un cimitero di una piccola cittadina in Borgogna.

A seguire Greenlights. L’arte di correre in discesa di Matthew McConaughey, un racconto autobiografico: “Sono in questa vita da cinquant’anni, ne scruto l’enigma da quarantadue, e da trentacinque tengo un diario pieno di idee su come risolverlo. Appunti su successi e fallimenti, gioie e dolori, cose che mi hanno stupito o che mi hanno fatto ridere di cuore. Appunti su come essere sereno. Come stressarmi di meno. Come godermela. Come fare meno male agli altri. Come fare meno male a me stesso. Come diventare un brav’uomo. Come dare un significato alla mia vita. Come essere più io” scrive. In ottava posizione Klara e il Sole di Kazuo Ishiguro. Protagonista di questo racconto è un piccolo androide che condivide pensieri e sentimenti con Josie, la bambina che l’ha scelta come “Artificial Friend”. Una storia che mette al centro di tutto l’amore di un’amicizia.

Alabama di Alessandro Barbero occupa il nono posto. In queste pagine è racchiuso l’eccidio dei “negri”, sterminati durante la Guerra di Secessione, conflitto che negli anni Sessanta dell’Ottocento spaccò in due gli Stati Uniti d’America. Ma è anche la storia di tanti soldati bianchi che prendono parte alla guerra pur di racimolare qualche spicciolo e fare delle vittime quello che vogliono. Un romanzo che fa riflettere, anche alla luce degli avvenimenti di oggi. Infine Danzare nella tempesta – Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario di Viola Antonella chiude la classifica dei libri più letti di maggio 2021. Un libro che nelle sue pagine racconta la pandemia da Covid-19: “Dobbiamo ricordarci che nessuno di noi può prescindere dagli altri e dall’ambiente in cui vive. Abbiamo la responsabilità di imparare la lezione del virus, perché con sé porta le contraddizioni di un mondo globalizzato che trascura la catastrofe del clima e non si occupa delle disuguaglianze sociali. Per fortuna ad aiutarci c’è la scienza, che da secoli si misura con la realtà e le rivoluzioni non con la lotta, ma con la cautela e la leggerezza”.

Photo by Alfons Morales on Unsplash