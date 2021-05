In Piemonte altri 27.827 vaccinati contro il Covid

PIEMONTE – Sono 27.827 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio 2021. A 11.459 è stata somministrata la seconda dose del siero. Tra i vaccinati in particolare la Regione Piemonte ha comunicato 5.717 cinquantenni, 6.689 sessantenni, 3.719 settantenni, 2.317 gli estremamente vulnerabili e 1057 gli over80. Quasi 900 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.305.415 dosi (di cui 792.171 come seconde), corrispondenti al 94,3 % di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto proseguono le iscrizioni sul sito ilpiemontetivaccina.it. Nei primi quattro giorni di preadesione sono state 73.740 le persone della fascia 40-44 anni che si sono registrate. Tenendo conto anche della fascia 45-49, che ha iniziato le pre-adesioni a partire da lunedì scorso 17 maggio, sono in tutto 195.209 i quarantenni pronti a farsi vaccinare. Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte e sono in via di distribuzione sul territorio 26.500 dosi di Moderna e 20.000 dosi di AstraZeneca.