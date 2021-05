PIEMONTE – Novità nella campagna vaccinale in Piemonte. La Regione ha anticipato al 28 maggio la possibilità di preaderire per la fascia 30-39 anni (era prevista dall’8 giugno) e al 4 giugno per la fascia 16-29 anni (era prevista dal 15 giugno). Come sempre il portale di riferimento sarà ilpiemontetivaccina.it