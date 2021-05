WhatsApp fa la rivoluzione: ecco come velocizzare i messaggi vocali

RADIOGOLD – “Ti mando un vocale, di 10 minuti, soltanto per dirti che sono felice“. Era il 2018 quando Felicità puttana dei Thegiornalisti irrompeva nelle radio descrivendo una delle tragedie tecnologiche (a detta di molti utenti) del XXI secolo: i messaggi audio. Spesso lunghissimi, utilizzati a sproposito da molti anche solo per dire un sì o un no, i cosiddetti vocali sono entrati irruentemente nelle nostre vite. Ma se si potessero accelerare per risparmiare tempo e arrivare così subito al sodo? A proporre la rivoluzione ci ha pensato WhatsApp, tra le prime applicazione di messaggistica a introdurli o ora anche a velocizzarli.

Per utilizzare questa nuova funzione bisogna obbligatoriamento aggiornare la app. Per farlo basta andare sull’App Store, cercare WhatsApp e cliccare su aggiorna. Nel caso in cui la parola aggiorna non dovesse comparire vuol dire che l’ultima versione dell’applicazione è già stata scaricata sul vostro smartphone. Dopo l’aggiornamento si potrà scegliere tre modalità con cui ascoltare il vocale. In corrispondenza del tasto play (il triangolino rovesciato) ci sarà un numero. L’uno indica la velocità standard, l’1,5 per una versione accelerata dell’audio e il due per raddoppiare la velocità.

Si tratta di una rivoluzione vera e propria per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Ma soprattutto una rivoluzione che permetterà, a tutti coloro che odiano i vocali, di sbrogliarsi questa incombenza in pochi istanti comprendendo comunque il senso del messaggio.

Photo by Rachit Tank on Unsplash