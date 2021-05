ROMA – L’hanno chiamata zona bianca rafforzata ed è la proposta fatta dalle Regioni al Governo per evitare il rischio di una retrocessione nel caso in cui l’incidenza settimanale dei contagi dovesse risalire oltre i 50 casi ogni 100 mila abitanti. L’idea alla base di questa richiesta è quella di introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale per tutelare la continuità delle aperture nei territori che hanno la più bassa diffusione del virus.

COSA PREVEDE LA ZONA BIANCA RAFFORZATA

L’ipotesi avanzata dalle Regioni è quella di attivare in caso di aumento di contagi nelle zone bianche un coprifuoco alle 24. Ma anche l’obbligo di consumazione unicamente seduti ai tavoli di bar e ristoranti all’aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina, del distanziamento sociale e di incontri limitati a piccoli gruppi tra persone non conviventi.

NUOVI PARAMETRI PER TORNARE IN ZONA BIANCA

Nel caso in cui si finisca nuovamente in zona gialla non si dovrebbe inoltre aspettare necessariamente tre settimane consecutive per tornare in zona bianca nel momento in cui i dati lo consentissero. Questo perché il trend dei dati relativi ai positivi è in netto miglioramento. Il tasso di positività è infatti sceso all’1,2%, mai così basso in tutto il 2021. Un’altra questione ancora aperta è quella sulle vaccinazioni in vacanza con Piemonte e Liguria già pronte a partire da giugno per evitare che la campagna vaccinale freni.