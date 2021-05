A Valenza un’estate di spettacoli all’aperto in tre location: ecco il programma

VALENZA – Si intitola Valenza Estate21 il ricco programma di appuntamenti promossi dall’amministrazione della città dell’oro in vista di quest’estate. “La cultura e lo spettacolo sono due settori che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati toccati pesantemente. Come Amministrazione non abbiamo mai voluto fare venire meno il nostro sostegno. Per questo” hanno sottolineato il sindaco di Valenza Maurizio Oddone e l’assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio “abbiamo lavorato alla redazione di una serie di iniziative che si aggiungeranno alla stagione estiva all’Arena Carducci. Si tratta degli eventi in programma dal 22 al 25 luglio in viale Oliva, per la ricorrenza patronale di San Giacomo e della presenza del Circus Camp dal 2 al 4 luglio in piazza Gramsci. Con i primi si festeggerà comunque un appuntamento, la patronale, caro alla tradizione ed all’identità valenzana, con il secondo ci sarà un momento di attrazione abbinato ai saldi estivi, non dimenticando che cultura e turismo sono sempre un motore per le attività economiche“. All’Arena Carducci, il programma, che è stato messo a punto d’intesa tra la collaborazione operativa di Comune di Valenza – Assessorato ai Beni Culturali e Manifestazioni e Cooperativa CMC/Nidodiragno prevede i seguenti eventi, tutti con inizio alle 21.15:

venerdì 4 giugno: Clan Banlieue – musica agrifolk – ingresso 5 euro

giovedì 10 giugno: Officine Gorilla/Blasè – teatro – ingresso 8 euro

sabato 12 giugno: Amori in corso/Esercizi di stile – letture gratuito

venerdì 25 giugno: Stilema/Canzoncine un po’ bambine – teatro per famiglie – ingresso 5 euro

giovedì 1 luglio: Gianni Cazzola/Tributo a Clifford Brown – musica jazz – ingresso 8 euro

lunedì 5 luglio: Enrico Deregibus/Tutto su De Gregori – musica & lettura – ingresso gratuito

giovedì 8 luglio: Francesco Giorda/La piramide invisibile – teatro per famiglie – ingresso 5 euro

venerdì 9 luglio: Gabriele Vacis/Il pranzo di Babette – teatro, lettura – ingresso 8 euro

sabato 10 luglio: The Joy Gospel Singers/And still we rise – musica gospel – ingresso 5 euro

giovedì 15 luglio: Teatrodistinto/La stanza dei dinosauri – teatro – ingresso 5 euro

venerdì 16 luglio: Piccolo Canto/Lisistrata on air – teatro & musica – ingresso 8 euro

sabato 17 luglio: Redsnaks – musica per chitarra – ingresso 5 euro

domenica 18 luglio: Teatro per gioco /III edizione – teatro per famiglie – ingresso 5 euro

Venerdì 30 luglio: Roberto Mercandini/Dante il più nobile e il più volgare – teatro – ingresso 8 euro.

In Piazza Gramsci (programma a cura del Comune di Valenza): venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, alle 18 ci sarà Circus Camp a cura dell’Associazione Culturale Circo & Teatro Dimidimitri.

Per San Giacomo (programma a cura del Comune di Valenza) in viale Oliva, sempre dalle 21.15, tutti a ingresso gratuito sono previsti questi spettacoli:

giovedì 22 luglio: Orizzonte Casagrassi/Aleramo Marchesi si nasce – teatro

venerdì 23 luglio: Michele Cafaggi/Fish&Bubbles – Teatro bolle di sapone

sabato 24 luglio: Dimidimitri/Scarsi&Sparsi – teatro civico

domenica 25 luglio: Bandakadabra/Figurini – teatro & musica

Per l’Arena Carducci e San Giacomo sarà obbligatoria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com, i biglietti saranno poi acquistabili la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30. Per informazioni: [email protected] – 324.0838829 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12)