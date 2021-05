Vaccino anti covid in farmacia forse entro metà giugno ma c’è il nodo delle dosi

PIEMONTE – In Piemonte potrebbero partire entro la seconda settimana di giugno le vaccinazioni anti Covid in farmacia. La novità sarebbe emersa ieri, mercoledì 27 maggio, dall’incontro tra Federfarma e Assofarm per fare il punto sulle modalità per organizzare il servizio. Una riunione definita “interlocutoria” che sarà seguita da una delibera tecnica in giornata che indicherà le procedure di attuazione, spiegano dalla Regione. Il problema principale è infatti di carattere organizzativo in merito alle dosi.

La questione centrale è quella delle fiale da fornire alle farmacie, anche alla luce del numero complessivo di cui ha bisogno la Regione. Una situazione sempre ondivaga a fronte, per esempio, della aleatorietà delle dosi effettivamente disponibili. Martedì per esempio Pfizer ha annunciato un taglio di 23.400 dosi per la consegna prevista il prossimo 10 giugno.