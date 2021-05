Possibile accordo tra Regioni e Governo: niente coprifuoco in zona bianca ma resta il nodo discoteche

ROMA – Nessun coprifuoco per le regioni in zona bianca. Lo prevede l’accordo siglato nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 maggio 2021, tra Governatori e Governo. In una nota il ministero della Salute “fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi, una volta che una Regione entri nella zona bianca, sarà superato il cosiddetto coprifuoco e si potranno anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo“.

Visti i dati che dimostrano la discesa della curva epidemiologica i governatori hanno chiesto di anticipare le ripartenze delle attività previste per il 1 luglio. Ma questo non significa abbassare la guardia dato che tra le altre richieste presentate al Governo c’è quella di imporre la consumazione al tavolo per bar e ristoranti all’aperto impedendo così pericolosi assembramenti. A oggi, inoltre, il Governo non ha previsto la riapertura delle discoteche. Le Regioni, al contrario, spingono in vista dell’estate perché le sale da ballo possano essere riaperte almeno all’aperto e con l’utilizzo del green pass. La richiesta è quella di utilizzare lo stesso protocollo redatto per la ripresa dei banchetti nuziali e delle cerimonie religiose e civili.