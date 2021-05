A spasso per il Piemonte: l’itinerario ad anello da Manegra

PIEMONTE – Se siete appassionati di trekking, abbiamo quello che fa per voi. Il Piemonte infatti offre tantissime possibilità, tra percorsi montuosi e gite sul lago. Una passeggiata che vi consigliamo, e per cui è richiesto un buon allenamento, è la Cima di Morissolo con il suo itinerario ad anello da Manegra. Si tratta di un percorso di poco più di sette chilometri, con un tempo di percorrenza di due ore circa.

La partenza è a Manegra, dove inizia di fatto il vostro percorso. Prima tappa, invece, è quella delle gallerie di Oggebbio, comune nella provincia del Verbano Cusio Ossola: da qui si prosegue per poco più di un chilometro e mezzo, fino a imboccare il sentiero per la cima di Morissolo. Dopo un paio di chilometri di pendenza, arriverete alla cima, da dove potrete ammirare il lago d’Orta in tutto il suo splendore.

Continuando a camminare pochi chilometri più in là, troverete il ristorante Baita Piancavallo, un confortevole rifugio a gestione famigliare dove potrete consumare un buon pasto con piatti tipici e ben cucinati. Qui potrete assaporare sapori tradizionali e locali, dalla polenta con i formaggi alle carni caratteristiche. Vi ricordiamo che il territorio del Verbano Cusio Ossola offre, tra i prodotti tipici, formaggi, miele, salumi, dolci e vino: mortadella, mocetta e lardo; tome e caprini; mieli di castagno, tiglio e melata; vini rossi e bianchi; torte e biscotti. Ce n’è per tutti i gusti!

Insomma, se volete passare una giornata diversa dal solito e concedervi anche qualche piccolo peccato di gola per il vostro palato, l’itinerario proposto offre tutte le soluzioni alle vostre esigenze. Qui potete trovare il percorso completo.

