Vaccini Piemonte: da oggi via alle preadesioni per chi ha dai 30 ai 39 anni

PIEMONTE – Da oggi, venerdì 28 maggio, la campagna vaccinale in Piemonte coinvolgerà una fascia di età ancora più bassa. Sono infatti aperte le preadesioni per chi ha tra i 30 e i 39 anni. Il portale di riferimento è sempre ilpiemontetivaccina.it. Tra sette giorni, da venerdì 4 giugno, via libera anche alla fascia 16-29 anni. Restano sempre attive le prenotazioni anche per chi ha tra i 40 e i 79 anni.