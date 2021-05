Ospedale di Alessandria e Asl: ecco chi sono i nuovi direttori generali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, questa mattina la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei nuovi direttori generali della Sanità piemontese nelle sedi in scadenza il 31 maggio 2021. Le nomine non sono politiche “perché come ha insegnato questo periodo di covid – ha spiegato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio “a me interessa che siano efficaci per la nostra azienda perché se qualcosa non funziona danneggia tutti”. Nella nostra provincia cambiano i vertici dell’Azienda Ospedaliera e dell’Asl.

Il nuovo direttore generale dell’Ospedale di Alessandria sarà Valter Alpe, 58 anni, ex direttore amministrativo Città della Salute di Torino. Sostituirà Giacomo Centini. Il nuovo generale dell’Azienda Sanitaria Alessandrina, invece, sarà Luigi Vercellino, 51 anni, direttore generale Asl To4 e, nel recente passato, già direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale del nostro territorio. I nuovi incarichi avranno una durata di tre anni.

“La Sanità piemontese potrà contare su una nuova squadra di direttori di grande professionalità ed esperienza” ha commentato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi -, si tratta di scelte che tengono conto di competenze specifiche il più possibile aderenti alle varie necessità territoriali e complessive. Guardiamo con fiducia al futuro, le sfide che ci attendono stimolano la crescita del nostro Sistema sanitario regionale, come peraltro è avvenuto durante la pandemia. Sulla scorta dell’esperienza di questi anni, andranno scritte nuove pagine di Salute, negli ospedali e sul territorio. Ringrazio i direttori uscenti per il servizio svolto alla Sanità regionale e auguro buon lavoro ai nuovi direttori che hanno accettato questi prestigiosi e impegnativi incarichi, il Piemonte e la Sanità hanno saputo e sapranno fare sistema per operare al meglio delle possibilità”.